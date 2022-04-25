الاصابة تنهي موسم الأمريكي ديست مع برشلونة

2022/04/25 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي برشلونة ،اليوم الإثنين، طبيعة الإصابة التي تعرض لها أحد مدافعي الفريق، في مباراة رايو فايكانو بالدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان طبي، على حسابه بموقع التواصل تويتر، إن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة الظهير الأمريكي سيرجينيو دست في العضلة نصف الوترية للفخذ الأيمن.

وأوضح بيان برشلونة أن مدة غياب دست، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وكشفت تقارير صحفية أن دست يحتاج من 4 إلى 6 أسابيع للعودة إلى الملاعب، مما يعني أن موسمه انتهى مع برشلونة.

وكان دست شارك أساسيًا في خسارة برشلونة بهدف دون رد أمام رايو فايكانو، أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة 21 من الليجا.

ولم ينجح الظهير الأمريكي في استكمال المباراة حتى النهاية، حيث غادر في الشوط الثاني وشارك بدلًا منه المدافع كليمنت لينجليت.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة.

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