اهتمام كبير لضم فرانك دي يونج لصفوف مانشستر يونايتيد

2022/04/25 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مانشستر يونايتد، اهتمامًا شديدًا بضم الدولي الهولندي فرانك دي يونج، نجم وسط برشلونة، خاصة وأنَّ المدرب الجديد للشياطين إريك تين هاج يريده بشدة في مسرح الأحلام “أولد ترافورد”.

وسبق لإريك تين هاج، المدير الفني المقبل لمانشستر، العمل والنجاح مع دي يونج في أياكس، ويريد الاستعانة به مجددًا في تجربته الجديدة، علمًا بأن عقده مع برشلونة ينتهي في صيف 2026.

لكن اليونايتد، يواجه معضلة في تأكيدات تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني، تمسكهم ببقاء دي يونج داخل “كامب نو”.

غير أنَّ هذا التمسك قد يتغير، بحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، وسيترك برشلونة اللاعب يرحل، إذا قرر مانشستر يونايتد، دفع 70 مليون يورو، لإتمام الصفقة.

يذكر أن العديد من التقارير، كانت قد أشارت إلى تين هاج لديه 250 مليون يورو للصفقات الجديدة، ما يعني أنه يستطيع تلبية طلبات برشلونة في الميركاتو.

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