بعد تهريب النفط..كردستان محور لبيع وتهريب الحيوانات البرية بآلاف الدولارات

2022/04/25 | 15:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لموقع اي كورد نت ، الاثنين، انه ووفقا لاثنين من بائعي الحيوانات في اربيل فان العديد من الحيوانات البرية من القرود الى الاسود والنمور يتم تهريبها بشكل غير قانوني عبر الحدود الى الاقليم وبيعها في سوق الحيوانات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر التقرير الذي […]

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