2022/04/25 | 15:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوسيله الأكثر شيوعا لانتقال المرض من خلال حشرة ناقله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من انتشاره في العراق.. الفئات الأكثر إصابة بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من انتشاره في العراق.. الفئات الأكثر إصابة بالحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).