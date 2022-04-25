وثائق بن لادن تكشف

2022/04/25 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت باحثة أميركية عملت لسنوات على مراجعة وترجمة وثائق حصلت عليها الولايات المتحدة أثناء الغارة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، في 2011 أنه كان يخطط لتأليب الرأي العام الأميركي ضد قادته

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