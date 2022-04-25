بالفيديو.. النائب محمد نوري يوضح اسباب الاعتداء عليه في الديوانية

2022/04/25 | 15:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضح النائب محمد نوري، اليوم الاثنين، اسباب الاعتداء عليه في محافظة الديوانية.وكان النائب محمد نوري قد تعرض للاعتداء على يد قائممقام الشافعية ومجموعات محسوبة عليه، خلال قيامه بمتابعة مشروع اعادة تأهيل الطريق الرابط بين محافظة النجف والديوانية.

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النائب محمد نوري يوضح اسباب الاعتداء عليه في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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