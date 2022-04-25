2022/04/25 | 16:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت مديرية المرور العامة اليوم الإثنين، توضيحاً بشأن توحيد لوحات المركبات، بعد مباشرة مديرية مرور أربيل اليوم باستبدال لوحات السيارات بلوحات موحدة.وقالت المديرية في بيان تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه انه “فيما يخص توحيد واستبدال اللوحات المرورية في العراق ومنها الإقليم، نود أن نوضح بـأن مديرية المرور العامة ماضية بالتعاقد على إنشاء […]

ظهرت المقالة بعد مباشرة أربيل بالاستبدال..



المرور تصدر بياناً حول توحيد لوحات المركبات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مباشرة أربيل بالاستبدال.. المرور تصدر بياناً حول توحيد لوحات المركبات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مباشرة أربيل بالاستبدال.. المرور تصدر بياناً حول توحيد لوحات المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).