الزاملي يستقبل السفير السوري ويشدد على ضرورة ضبط الحدود

2022/04/25 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ،اليوم الاثنين، على ضرورة ضبط الحدود المشتركة بما يضمن منع تهريب النفط وتسلل الارهابيين.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ، ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي استقبل بمكتبه اليوم الأثنين، السفير السوري لدى العراق صطام الدندنح بحضور النائب احمد الزاملي”، مبينا انه “تم مناقشة أخر المستجدات في البلدين وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وشدد الزاملي على “ضرورة رفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، سيما في ضبط ومراقبة الحدود المشتركة بما يضمن عدم تسلل العصابات الارهابية، والحد من عمليات تهريب النفط والعمل على وضع المعالجات اللازمة بشأن ذلك”، داعياً الى “اهمية تبادل المعلومات الاستخبارية حول تحركات الخلايا الارهابية، سيما في المناطق الرخوة التي تنشط فيها بين البلدين”.

واتفق الزاملي مع السفير السوري على “اهمية استثمار العلاقات السياسية المتوازنة الحالية للمضي نحو تعزيز الاستثمار في مجال الزراعة والصناعة وتنشيط الحركة التجارية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

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