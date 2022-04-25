كردستان “يسبق” بغداد بخطوة.. مرور اربيل تطبيع اللوحات الجديدة الموحدة وبغداد بانتظار التعاقد

2022/04/25 | 16:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

باشرت مديرية مرور اربيل بطباعة وتثبيت اللوحات المرورية الموحدة، في الوقت الذي مازالت مديرية المرور في بغداد تنتظر “اكتمال التعاقد مع شركة طباعة”.

وذكرت مديرية مرور اربيل في بيان، انه”تأييدا لتعليمات وزارة داخلية اقليم كردستان رقم 2 لسنة 2022، وبأمر من وزير داخلية حكومة اقليم كردستان، باشرت مديرية مرور اربيل بطباعة اول لوحة سيارة بالنظام الجديد”.

وأضافت، أنه “حسب اللوحة الجديدة سوف تترك اسماء المدن ويكون هناك رمزاً مخصصاً”، مشيرة إلى أن “رمز أربيل سيكون 22، كما أن اسم محافظات اقليم كوردستان والعراق ستكتبب بحروف لامعة في اللغة الانكليزية”.

واشارت الى، انه”بدءا من اليوم سيتم منح تراخيص اللوحة الجديدة اذا تم تسجيل سيارة خاصة”، مبينة أنه بامكان “أي مواطن يرغب بمعرفة كيفية حصوله على لوحة السيارة الجديدة زيارة الموقع الالكتروني للدائرة”.

من جانبها، اصدرت مديرية المرور العامة في بغداد توضيخا قالت فيه، انه”فيما يخص توحيد واستبدال اللوحات المرورية في العراق ومنها الإقليم، نود ان نوضح ان مديرية المرور العامة ماضية بالتعاقد على انشاء خط انتاجي (معمل) داخل البلد بالرغم من الإجراءات الروتينية التي ساهمت بالتأخير”.

واضافت، انه”عند استكمال هذه الإجراءات سيتم الإعلان عن المباشرة بالطبع”.

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