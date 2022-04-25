2022/04/25 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق موقع “تويتر”، حساب السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، بسبب خطاب يحض على الكراهية.واتخذت شركة “تويتر”، هذا الإجراء بعد أن قالت إن فيلدرز انتهك قواعدها.وقال فيلدرز، لموقع الأخبار الهولندية NOS، إن شركة التواصل الاجتماعي أبلغته بأنه انتهك القواعد ضد السلوك البغيض.وفي تغريدة عبر “تويتر”، رد فيلدرز على رئيس الوزراء الباكستاني شهباز […]

ظهرت المقالة “تويتر” يحجب حساب السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تويتر” يحجب حساب السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تويتر” يحجب حساب السياسي الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).