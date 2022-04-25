2022/04/25 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فوزه بخمس سنوات أخرى في الرئاسة الفرنسية، يعتزم إيمانويل ماكرون، العودة للعمل على الفور في السياسة الداخلية والخارجية، لكنه سيواجه قريبا انتخابات برلمانية حاسمة، والتي قد يواجه فيها صعوبات في الحفاظ على أغلبيته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوة ماكرون الأولى.. ماذا بعد الفوز بالانتخابات؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوة ماكرون الأولى.. ماذا بعد الفوز بالانتخابات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).