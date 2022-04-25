الخروج عن القطيع - حنان بديع

2022/04/25 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع أهم دروس الحياة التي تعلمها بعد فوات الأوان هو حقنا في الاختلاف والتفرد دون خوف أو شعور بالذنب، حقنا بكل بساطة أن نكون أنفسنا دون أن نقدم ما يبرر اختلافنا هذا؟ عندما تكون طبيباً وابنك يرغب في أن يصبح فناناً أو رجل أعمال فهو حقه في أن يكون شخصاً آخر سواك..



وعندما تكوني ربة منزل وابنتك ترفض هذا الدور لا لشىء سوى لأنها لا ترى نفسها فيه فهو حقها في أن تكون ذاتها دون شعور بالذنب..يفقد الإنسان م ......





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