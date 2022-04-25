اهمية الاول من ايار كسلاح عابر للقارات! - عادل احمد

2022/04/25 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد أهمية الأول من أيار كسلاح عابر للقارات !عادل أحمدبعد استلام البلاشفة السلطة السياسية في أكتوبر من عام 1917، اصبح تقليداً باحتفال بأول من أيار عيد العمال العالمي، قبل ذلك كان بمثابة يوم التضامن العالمي للعمال أي يقوم العمال بإقامة التظاهرات والاحتجاجات والمسيرات من أجل رفع لائحة المطالبات السياسية والاقتصادية بوجه أرباب العمل والطبقة البورجوازية وإظهار تناسب قوتها كلما اشتد النضال ا ......





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