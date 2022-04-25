السوداني يعلق على قرارات فتح الاستيرادات غير المدروسة

2022/04/25 | 16:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على قرارات فتح الاستيرادات غير المدروسة، مطالبا بان تكون هنالك عملية ضبط بين كمية المنتج الوطني وحاجة السوق المحلية.وقال السوداني في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” اليوم كانت تظاهرة لأصحاب الدواجن والمربين والأطباء البيطريين والعاملين، وهذه شريحة واسعة بالمجتمع يقدر عددهم بنحو (700) […]

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