تسجيل 161 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2022/04/25 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الصحة، 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 278 شخصا للشفاء، حسب بيان الوزارة.

وأضاف البيان، أنه “تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكورونا بعموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 18109”.

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