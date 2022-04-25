وصمة عار تاريخية لبرشلونة بعد السقوط أمام فايكانو في الكامب نو

2022/04/25 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق رايو فايكانو انتصارا ثمنيًا بنتيجة (1-0) على حساب برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو” معقل البلوجرانا، في مباراة مؤجلة من الجولة 21 بالليجا.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن برشلونة خسر 3 مباريات متتالية على أرضه في مختلف المسابقات، لثاني مرة في تاريخه.

وخسر برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي (3-2)، قبل أن يسقط أمام قادش وفايكانو في الدوري.

وأضافت الشبكة: “أول مرة يخسر فيها برشلونة 3 مباريات متتالية على أرضه كانت تحت قيادة الهولندي لويس فان جال في الفترة بين 1997-1998 و1998-1999”.

بهذه النتيجة، يحتفظ برشلونة بوصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 63 نقطة، بينما رفع رايو فايكانو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

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