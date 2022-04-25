الكاظمي يعزي نظيره اللبناني بسقوط ضحايا القارب ويؤكد على تقديم الدعم المطلوب

2022/04/25 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يعزّي هاتفياً رئيس الوزراء اللبناني بسقوط ضحايا القارب …..أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني السيد نجيب ميقاتي، قدّم خلاله تعازي العراق بحادث القارب الذي أدى إلى غرق عدد من المواطنين اللبنانيين.وعبر سيادته خلال الاتصال عن عميق التضامن والمواساة باسم […]

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