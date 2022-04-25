2022/04/25 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يؤكد تضامن العراق مع لبنان إثر حادثة القارب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:23

واع/

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