تويتر تفكر جديا في عرض إيلون ماسك لشراء الشركة

2022/04/25 | 16:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت تقارير إعلامية أن مجلس إدارة شركة تويتر يفكر جديا في عرض إيلون ماسك لشراء الشركة، حيث اجتمع مجلس إدارة الشركة صباح أمس الأحد لبحث الأمر.وقد أمضى إيلون ماسك الأسبوع الماضي في محاولة جمع التمويل لعرضه بشراء شركة تويتر والبالغ 46 مليار دولار أمريكي.وجاء اليوم الاثنين، في جريدة وول ستريت تأكيدا […]

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