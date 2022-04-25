2022/04/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، أن وزارة الزراعة هي المسؤول عن حزام المحافظة الاخضر.

وقال نائب المحافظ سامي الحساني في تصريح لـ(بغداد اليوم) إنه "في عام 2011 تمت المباشرة بمشروع الحزام الاخضر وقد انجز من المشروع 5 كيلومتر من اصل 38 كيلومتر".

وبين أنه "قبل 8 سنوات توقف العمل بالمشروع الذي كانت كلفته المخصصة ٨٠٠ مليون دينار عراقي".

وتابع الحساني: "وزارة الزراعة هي من تتحمل هذا التوقف كونها الجهة المستفيدة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تحدد المسؤول عن توقف مشروع الحزام الاخضر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تحدد المسؤول عن توقف مشروع الحزام الاخضر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).