العراق يعزي لبنان بضحايا القارب

2022/04/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اتصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، لتعزيته بسقوط ضحايا القارب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الكاظمي، اجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، قدّم خلاله تعازي العراق بحادث القارب الذي أدى إلى غرق عدد من المواطنين اللبنانيين".

وعبر الكاظمي خلال الاتصال عن "عميق التضامن والمواساة باسم العراق حكومةً وشعباً مع الشعب اللبناني الشقيق، وذوي ضحايا القارب الغارق راجياً لهم الصبر والسلوان".

وأكد: "وقوف العراق إلى جانب لبنان الشقيق في محنته، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب ضمن موقف العراق الداعم لأشقائه اللبنانيين".

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