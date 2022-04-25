الكشف عن سر إنزالات طائرات

2022/04/25 | 16:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن سر انزالات طائرات شينوك الامريكية المتكررة في محافظة عراقية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الايام الخمسة الاخيرة رصد تسجيل انزالين جويين في حمرين (75كم شمال شرق بعقوبة) واطراف بادية كنعان (30كم شرق بعقوبة) لطائرات شينوك الامريكية وهي تحمل قوات خاصة مجهولة نفذت عمليات غير معلنة".

واضاف المصدر، ان "العمليات لاتزال سرية للغاية ولا تعرف الاهداف التي كانت مستهدفة بعمليات الانزال وهل هي عراقية ام اجنبية"، لافتاً الى ان "الموضوع جرى مناقشته مؤخراً في اعلى المستويات الامنية خاصة بعد رصد هذه الطائرات في حمرين مؤخراً والتي اعقبها هجوم دام استهدف الحشد العشائري في كشكول قرب ناحية قره تبه (110كم شمال شرق بعقوبة) ادى الى سقوط ضحايا".

واشار الى ان "ديالى شهدت في السنوات الماضية عمليات نوعية وسرية للغاية استهدفت بالاساس قادة خطيرين في داعش والخارجين عن القانون بعد الكشف عن نتائجها فيما بعد"، مؤكداً بان "هكذا عمليات تدار مباشرة من بغداد من قبل قيادات رفيعة لكن الاعلان عن بعض تفاصيله هو من يحسم الجدال الحاصل الان وهو هل هذه العمليات بعلم من بغداد ام لا".

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