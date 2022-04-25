2022/04/25 | 16:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يتهم مسؤول حكومي بالاعتداء عليه والاخير يرد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/25 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتهم مسؤول حكومي بالاعتداء عليه والاخير يرد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتهم مسؤول حكومي بالاعتداء عليه والاخير يرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).