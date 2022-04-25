2022/04/25 | 17:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره اللبناني ويؤكد تضامن العراق إثر حادثة القارب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/25 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره اللبناني ويؤكد تضامن العراق إثر حادثة القارب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره اللبناني ويؤكد تضامن العراق إثر حادثة القارب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).