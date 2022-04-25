الخارجية تبحث مع السفير الهندي عددا من القضايا بين البلدين

2022/04/25 | 17:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايثر نيوز/ بحث وكيل وزارة الخارجيَّة لشؤون التخطيط السياسيّ، صالح حسين التميمي، اليوم الاثنين، مع السفير الهندي لدى العراق، براشانت بيساي، عددا من القضايا بين البلدين.وذكر بيان للخارجية تلقته وكالة ايرث نيوز، ان التميمي التقى السفير ، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين العراق والهند ومجالات العمل المُشترَك بين وزارتيّ خارجيَّة البلدين ذات الصلة […]

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