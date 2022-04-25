“بلومبيرغ”: المفاوضات بشأن بيع “تويتر” لإيلون ماسك وصلت إلى مرحلة نهائية

2022/04/25 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وكالة “بلومبيرغ”، إن المفاوضات بشأن بيع شركة “تويتر” الأمريكية لرجل الأعمال إيلون ماسك، وصلت إلى مرحلتها النهائية.وذكرت الوكالة، أن الطرفين قد يتوصلان إلى اتفاق على صفقة اليوم الاثنين.ووفقا لمعلومات الوكالة، تقوم الشركة بصياغة شروط الصفقة.ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم […]

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