2022/04/25 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير الخارجية الإسباني، الاثنين، أنه "لا يريد تأجيج خلافات عقيمة" مع الجزائر بعد إدانة الرئيس الجزائري لتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

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