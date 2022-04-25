امتداد تطالب بإصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على رئيس كتلتها

2022/04/25 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت حركة امتداد، اليوم الاثنين، بإصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على رئيس كتلتها، النائب محمد نوري عزيز، مبينة ان هذه التصرفات لن تثنيها عن ممارسة دورها الرقابي وكشف ملفات الفساد.وادانت الحركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيور “الاعتداء المسلح، ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس كتلة امتداد النيابية، النائب محمد نوري عزيز […]

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