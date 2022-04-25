2022/04/25 | 17:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، إن وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي استقبل السفير اللبناني الدكتور فوزي بكارة، حيث تم "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات ذات الاهتمام المشترك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: سفير لبنان يبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: سفير لبنان يبحث المستجدات ذات الاهتمام المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).