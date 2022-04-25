2022/04/25 | 17:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تنويهاً بخصوص توحيد اللوحات المرورية في العراق.

وقالت المديرية في بيان، إنه "فيما يخص توحيد واستبدال اللوحات المرورية في العراق ومنها الإقليم، نود ان نوضح ان مديرية المرور العامة ماضية بالتعاقد على إنشاء خط انتاجي (معمل) داخل البلد بالرغم من الإجراءات الروتينية التي ساهمت بالتأخير".

وتابعت، أنه "عند استكمال هذه الإجراءات سيتم الإعلان عن المباشرة بالطبع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر تنويهاً بشأن توحيد اللوحات في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر تنويهاً بشأن توحيد اللوحات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).