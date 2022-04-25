القضاء الاعلى يبحث مع حركة امتداد القضايا الخاصة بمتظاهري ذي قار

2022/04/25 | 17:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / إعلام القضاء بتاريخ اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٥ التقى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بعدد من اعضاء مجلس النواب من حركة امتداد كل من الدكتور علاء الركابي والدكتور فلاح الهلالي والسيد داوود العيداني والسيدة نداء الكريطي والسيد محمد نوري وبحث معهم معالجة القضايا الخاصة بمتظاهري محافظة ذي قار ضمن الاطر […]

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