2022/04/25 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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زيدان يبحث مع نواب حركة امتداد معالجة القضايا الخاصة بمتظاهري ذي قار » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:31

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