2022/04/25 | 17:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 16DKulyETyc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصحاب الدواجن يتظاهرون للمطالبة بتخفيض اسعارِ العلف ومنع الاستيراد الخارجي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصحاب الدواجن يتظاهرون للمطالبة بتخفيض اسعارِ العلف ومنع الاستيراد الخارجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).