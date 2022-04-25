44 الف طن من الرز يصل الى ميناء ام قصر الجنوبي

2022/04/25 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة النقل، الاثنين، استقبال 44 الف طن من الرز تصل في ميناء ام قصر الجنوبي.وقال مدير عام الشركة العامة للموانئ رحان الفرطوسي، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الشركة العامة لموانئ العراق في ميناء ام قصر الجنوبي استقبلت السفينة KASIOPI.GR بحمولة (44) الف طن من مادة الرز لصالح وزارة التجارة ضمن مفردات […]

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