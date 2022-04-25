منع العزائم للجان مناقشة أطروحات الدراسات العليا في كردستان (وثيقة)

2022/04/25 | 17:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستند قرار الوزير الى محضر اجتماع مجلس الوزارة.

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