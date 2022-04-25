كيف ستنتهي جائحة كورونا؟

2022/04/25 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصابات بكورونا تتزايد في مناطق مختلفة من العالم، حتى بين الملقحين.فكيف ستنتهي جائحة كورونا؟

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