2022/04/25 | 17:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح 18 آخرون ،اليوم الاثنين، في ضربات روسية طالت منشآت للسكك الحديد في منطقة فينيتسيا في وسط أوكرانيا الغربي على ما أعلنت النيابة العامة المحلية.

وقالت النيابة العامة في بيان “بسبب قصف العدو قتل خمسة أشخاص وجرح 18” موضحة ان قصفا صاروخيا استهدف قبل ظهر الاثنين “منشآت نقل” قرب مدينتي جميرينكا وكوزياتين الصغيرتين.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة قتلى في قصف على منشآت للسكك الحديد في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة قتلى في قصف على منشآت للسكك الحديد في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).