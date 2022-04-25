استهدفها جيش أوكرانيا قبل أيام.. شاهد لحظة اشتعال خزانات وقود في روسيا

2022/04/25 | 17:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام روسية رسمية باندلاع حريق في خزانات وقود بمستودع نفطي في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، وقالت روسيا إنها تحقق في سبب اندلاع الحريق الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين.

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