التحقيق النيابي: المكان المستهدف بقصف اربيل كان مدنيا

2022/04/25 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ،اليوم الاثنين، أن التحقيق النيابي في قصف أربيل توصّل إلى أن المكان المستهدف كان مدنياً ولم تكن فيه نشاطات أخرى.

وأوضح عبدالله في تصريح, أن لجنة التحقيق تدين الهجوم وتعدها انتهاكا واضحاً لسيادة العراق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية تجاه إيران، كما تؤكد اللجنة أن على إيران تعويض المنزل المستهدف وباقي الأماكن التي تضررت من القصف.

وأضاف عبد الله، إن اللجنة أصرت على ضرورة أن تتخذ وزارة الخارجية العراقية إجراءات لمنع تكرار الهجوم في المراكز الدولية، فيما أشار إلى أن الحكومة يجب أن تمنع تكرار الانتهاك المستمر للمجال الجوي العراقي.

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