المّدعي العام للجنائية الدولية سيشارك في التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب بأوكرانيا

2022/04/25 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي “يورودجاست” ،اليوم الإثنين، أنّ المّدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان سيشارك في التحقيق الأوروبي حول جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا، في سابقة من نوعها.

وقالت الوكالة في بيان إنّ فريق التحقيق المشترك الذي تمّ تشكيله في آذار/مارس بتعاون بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا وبدعم من يورودجاست يرمي إلى تسهيل عمل المحققين والملاحقات القضائية في الدول المعنيّة بالإضافة إلى القضايا التي يمكن أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: AFP

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