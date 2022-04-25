معضلة انتخاب رئيس الجمهورية - سربست مصطفى رشيد اميدي

2022/04/25 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي منذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات مجلس النواب المبكرة التي جرت لتارخ 10/10/2021، وعلى الرغم من ان الدستور العراقي قد حدد مواعيد محددة لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها.



لكن للاسف لم يتم تشكيل ال ......





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