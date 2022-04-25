2022/04/25 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن المفاوضات بشأن بيع شركة "تويتر" الأميركية لرجل الأعمال إيلون ماسك، وصلت إلى مرحلتها النهائية.

وذكرت الوكالة، أن الطرفين قد يتوصلان إلى اتفاق على صفقة اليوم الاثنين.

ووفقا لمعلومات الوكالة، تقوم الشركة بصياغة شروط الصفقة.

ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الاثنين إذا سارت المحادثات "بسلاسة".

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