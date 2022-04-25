وصول 44 الف طن من مادة الرز الى ميناء ام قصر الجنوبي

2022/04/25 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبلت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاثنين، في ميناء ام قصر الجنوبي السفينة KASIOPI.GR بحمولة ( 44 ) الف طن من مادة الرز لصالح وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة التموينية .وقال مدير عام الشركة، فرحان الفرطوسي، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “تنوع البضاعة الداخلة الى البلد عبر موانئ […]

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