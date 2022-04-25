2022/04/25 | 18:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يمر فريق الزوراء بأسوأ فتراته عبر التاريخ في الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.وفي سبع مباريات في الدوري العراقي الممتاز، لم يتمكن الزوراء من هز شباك منافسيه لأكثر 630 دقيقة.وما زال فريق النوارس يعاني، حيث يعود اخر هدف سجله الفريق عن طريق اللاعب محمد قدوح في مرمى الديوانية خلال سهر شباط الماضي.[…]

ظهرت المقالة الرقم الأسوأ..



أكثر من 630 دقيقة والزوراء يصوم عن التهديف أولاً على ايرث نيوز.

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