"مطر في مطر".. طقس ينبئ بجو استثنائي بالعراق حتى الأسابيع الثلاثة المقبلة

2022/04/25 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، استمرار الحالة المطرية حتى منتصف آيار المقبل، فيما أكدت أن البلاد ستشهد منخفضين أحدهما من البحر الأحمر والثاني من تركيا خلال أيام.

وقال مدير اعلام هيئة الانواء الجوية عامر الجابري، بحسب الاعلام الرسمي، إن "الحالة المطرية بدأت منذ منتصف نيسان الحالي وستستمر منتصف الشهر القادم آيار لكن التحديد على وجه الدقة صعب لأن الأمر يعتمد على المنظومات الضغطية الجوية وحول توقعات الهيئة عن حجم الأمطار وشدتها بين أنها "في الأيام المقبلة لن تكون غزيرة ولن تصل لحد الفيضان وهناك منخفض قادم من البحر الأحمر سيتسبب بأمطار خفيفة الى متوسطة الشدة".

وتابع أن "الأيام المقبلة ستشهد كذلك دخول منخفض جوي قادم من شرق تركيا وسيؤثر على المنطقة الشمالية".

وبشأن نسب الأمطار الأخيرة أوضح أن "الأمطار التي هبطت على المنطقة الوسطى كانت نسبتها أكثر من مناطق الجنوب، وتراوحت في الأخيرة ما بين النجف 8 ملم والسماوة 9 ملم وبعضها وصل الى 6 ملم أما المناطق الشمالية التي شهدت امطاراً فكانت خفيفة ووصلت الى 3 ملم".

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