الجهاد والبناء تحذر من مخطط يروم هؤلاء تنفيذه من خلال عودة العيساوي والسليمان

2022/04/25 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت حركة الجهاد والبناء اليوم الاثنين، من مخطط يروم تنفيذه اصحاب الاجندات الخارجية من خلال عودة كل من رافع العيساوي وعلي حاتم السليمان.وقال الامين العام للحركة جواد رحيم الساعدي في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “بعد ماشهدته العملية السياسية من انسداد وتعطيل في العمل التشريعي والتنفيذي يتفاجئ الشارع العراقي والوسط السياسي بعودة […]

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