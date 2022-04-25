أسعار النفط تتراجع جراء المخاوف من تداعيات إغلاق كورونا في الصين

2022/04/25 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، الاثنين، حيث أذكى إغلاق في الصين جراء تفشي فيروس كورونا المخاوف بشأن ضعف الطلب على الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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