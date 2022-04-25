العراق ينتظر مليارات الدولارات.. فأين ستذهب

2022/04/25 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اموال وفيرة ستدخل خزائن العراق جراء ارتفاع أسعار النفط ، مكاسب نفطية جديدة يرنوا المواطنون ان تلامس احتياجاتهم في ظل ما يعيشوه من ازمة اقتصادية.

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