بيان حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي - الحركة التقدمية الكويتية

2022/04/25 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحركة_التقدمية_الكويتية بيان حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن صادر عن أحزاب اشتراكية مصرية مع الحركة التقدمية الكويتيةـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ التقى في مقر الحزب الشيوعي المصري بالقاهرة يوم السبت ٢-;-٣-;- أبريل ٢-;-٠-;-٢-;-٢-;- ممثلون عن قيادات الحزب الاشتراكي المصري وحزب ......





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