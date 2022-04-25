ماذا تخبرنا التدخلات الروسية في سورية وأوكرانيا عن العلاقة بين بوتين والغرب؟ - تامر خرمه

2022/04/25 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تامر_خرمه منذ قيام الجيش الروسي بعبور الحدود الأوكرانية في 24 شباط- في غزو غير مبرر كان معظم المحللين يعتبرونه مستبعدا للغاية، والأوكرانيون ينالون التعاطف من كافة أنحاء العالم.



التضامن كان واسعا: آلاف المتطوعين سافروا إلى الحدود البولندية الأوكرانية لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب، واستمر تقديم التبرعات للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات الإنسانية لهذا البلد الذي مزقته المعارك، وحتى مقاتلون من ......





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